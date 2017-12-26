«Русская Кардашьян» показала огромную грудь в образе ангела

Анастасия Квитко в одной из популярных соцсетей опубликовала небольшое видео, где показала свой праздничный образ. При помощи специальных приложений на смартфон, Квитко добавила себе ангельские крылья и нимб над головой. Поклонники оценили нежный образ девушки, однако в комментариях не смогли не отметить выдающуюся грудь Квитко.
На видео Анастасия продемонстрировала не только ангельский образ, но и большую грудь, которая едва поместилась в камеру смартфона. Фолловеры стали утверждать, что красивее ангела сложно себе представить.