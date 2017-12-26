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| | «Русская Кардашьян» показала огромную грудь в образе ангела

«Русская Кардашьян» показала огромную грудь в образе ангела

Сегодня, 11:21
Популярная Instagram-дива и фотомодель Анастасия Квитко поразила своих поклонников со всего мира. На этот раз девушка наглядно показала свою грудь большого размера в личном микроблоге.

«Русская Кардашьян» показала огромную грудь в образе ангела

 

Анастасия Квитко в одной из популярных соцсетей опубликовала небольшое видео, где показала свой праздничный образ. При помощи специальных приложений на смартфон, Квитко добавила себе ангельские крылья и нимб над головой. Поклонники оценили нежный образ девушки, однако в комментариях не смогли не отметить выдающуюся грудь Квитко.

На видео Анастасия продемонстрировала не только ангельский образ, но и большую грудь, которая едва поместилась в камеру смартфона. Фолловеры стали утверждать, что красивее ангела сложно себе представить.
Светлана Славянская
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