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| | «Теперь из дома никто не выгонит»: Ольга Бузова перекрасила волосы в синий цвет

«Теперь из дома никто не выгонит»: Ольга Бузова перекрасила волосы в синий цвет

Сегодня, 10:56
Ольга Бузова похвасталась в своем микроблоге новым цветом волос. Артистка решила в канун Нового года порадовать себя синими локонами. Однако такой выбор цвета не оценили поклонники.

«Теперь из дома никто не выгонит»: Ольга Бузова перекрасила волосы в синий цвет

 

В микроблоге ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова поделилась фотографией с салона красоты. Где ей сделали прическу с синими прядями волос. По традиции знаменитость наводила красоту ночью, так как не может выделить время на салон красоты из-за плотного рабочего графика. «Ничего не меняется. П – постоянство. Немного похулиганили перед Новым годом. Why not? Из дома меня никто не выгонит. Ведь я теперь сама по себе, неправильная», - подписала снимок Бузова.

При этом подписчики так не считают и стали критиковать Бузову за неудачную прическу и выбор цвета прядей: «Что за колхоз?», «Ужас», «Тебе совершенно не идет синий цвет», «Оля, пора менять стилиста, ужасный выбор цвета».
Светлана Славянская
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