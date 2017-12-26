«Теперь из дома никто не выгонит»: Ольга Бузова перекрасила волосы в синий цвет

Ольга Бузова похвасталась в своем микроблоге новым цветом волос. Артистка решила в канун Нового года порадовать себя синими локонами. Однако такой выбор цвета не оценили поклонники.

Светлана Славянская

В микроблоге ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова поделилась фотографией с салона красоты. Где ей сделали прическу с синими прядями волос. По традиции знаменитость наводила красоту ночью, так как не может выделить время на салон красоты из-за плотного рабочего графика. «Ничего не меняется. П – постоянство. Немного похулиганили перед Новым годом. Why not? Из дома меня никто не выгонит. Ведь я теперь сама по себе, неправильная», - подписала снимок Бузова.При этом подписчики так не считают и стали критиковать Бузову за неудачную прическу и выбор цвета прядей: «Что за колхоз?», «Ужас», «Тебе совершенно не идет синий цвет», «Оля, пора менять стилиста, ужасный выбор цвета».