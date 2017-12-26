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| | Бузова опубликовала фото в сексуальном кружевном белье

Бузова опубликовала фото в сексуальном кружевном белье

Сегодня, 10:52
Всем известно, российские звезды получают хорошие деньги на рекламе. Чем не отличается и популярная телеведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

Бузова опубликовала фото в сексуальном кружевном белье

 

Певица очень часто публикует у себя на страничках в социальных сетях рекламу разных услуг и товаров. В последнее время Ольга часто стала рекламировать нижнее белье. До этого девушка публиковала купальники, а теперь звезда выложила свою фотографию в кружевном нижнем белье и халатике. Она поясняет, что ей понравился этот комплект с первого взгляда и, когда потрогала его на ощупь, не смогла не померить.

Фанаты оценили красивое нижнее белье, но сильно раскритиковали как накрашена Ольга, на фото она изображена некрасивой старой и сильно уставшей, как выразились поклонники.   
Любовь Шевцова
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