Бузова опубликовала фото в сексуальном кружевном белье

Всем известно, российские звезды получают хорошие деньги на рекламе. Чем не отличается и популярная телеведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

Любовь Шевцова

Певица очень часто публикует у себя на страничках в социальных сетях рекламу разных услуг и товаров. В последнее время Ольга часто стала рекламировать нижнее белье. До этого девушка публиковала купальники, а теперь звезда выложила свою фотографию в кружевном нижнем белье и халатике. Она поясняет, что ей понравился этот комплект с первого взгляда и, когда потрогала его на ощупь, не смогла не померить.Фанаты оценили красивое нижнее белье, но сильно раскритиковали как накрашена Ольга, на фото она изображена некрасивой старой и сильно уставшей, как выразились поклонники.