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| | Алиса Аршавина рассказала, каких женщин любит ее муж

Алиса Аршавина рассказала, каких женщин любит ее муж

Сегодня, 10:45
Девушка по секрету, всем рассказала какие девушки привлекают ее мужа. "Ему нравятся стройные и высокие девушки" - написала она в своих социальных сетях.

Алиса Аршавина рассказала, каких женщин любит ее муж

 

Поклонники Алису Аршавину завалили вопросами практически под каждым постом в соцсетях. "Вместе ли они с Андреем", "Почему у них нет совместных снимков" и другие. Ведь действительно за последнее время звезда практически не публикует совместных фотографий со своим супругом. Алиса попыталась пояснить, почему она не выкладывает фото детей и мужа, так как не хочешь выставлять их на всеобщее обозрение.

По ее словам, фото своих малышей она публикует для того, что бы их почаще видел их отец, свои для своей мамы, а фото мужа она пытается не публиковать из-за завистливых людей. Однако поклонников это не удовлетворило, и она наконец-то порадовала их, опубликовав фото с Андреем. На фото пара предстала на фоне праздничной елки и мандаринок под ей. Фанатам очень понравилась фотография, но нашлись и те, кто ее раскритиковал, комментируя: "Он коротышка", " Вы не подходите друг-другу" и другие неприятные комментарии. 
Любовь Шевцова
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