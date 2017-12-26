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| | Молодой Светлаков боролся с преступностью в школе

Молодой Светлаков боролся с преступностью в школе

Сегодня, 10:37
Известный артист Сергей Светлаков пытался противодействовать преступности в школе. О тех временах рассказали его одноклассники.

Молодой Светлаков боролся с преступностью в школе

 

Как стало известно, актер всегда обладал хорошим чувством юмора, а развил он его, когда обучался в одной из школ Екатеринбурга. Сергей разыгрывал одноклассников и придумывал анекдоты. Увидев на лице товарищей улыбки, в выпускной вечер будущий артист сделал шоу пародий на педагогов, что вызвало бурю смеха в зале.

Как рассказала СМИ одноклассница Светлакова, его любили учителя, а девочки сразу же влюблялись в его голубые глаза. Как мальчишка Сергей отвечал им взаимностью дергал за косички. Если за этим занятием его ловили преподаватели, приходилось отдавать дневник, куда вписывались замечания.

Однажды Светлаков предложид всему классу прогулять урок, в итоге чего часть ребят ушли. На следующий день всем устроили выволочку, но Сергея никто не сдал. Несмотря на это все, он учился хорошо, в особенности любил физику и математику.
Никита Готский
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