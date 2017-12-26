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| | "Дом-2": Рапунцель простила мужа после зверского избиения

"Дом-2": Рапунцель простила мужа после зверского избиения

Сегодня, 10:32
Ольга Рапунцель, звезда "Дома-2", простила мужа спустя несколько месяцев после зверского избиения. Жизнь девушки снова под угрозой.

"Дом-2": Рапунцель простила мужа после зверского избиения

 

Ольга Рапунцель в Instagram рассказала, что вернулась к мужу Дмитрию Дмитренко, который жестоко избил её после свадьбы. Когда мужчина "на коленях приполз" вымаливать прощение, Рапунцель "увидела слёзы раскаяния" и простила ему интимные переписки с другими, поверив, что измен не было. Беременная девушка хочет, чтобы у будущей дочери была полная семья. Рапунцель мечтает ощущать любовь и заботу. Она понадеялась, что аудитория поймёт и не осудит.

Ранее Рапунцель подала на развод - сразу после того, как Дмитренко поднял на неё руку. Тогда же она заявила о насилии в полицию.

Механизм домашнего насилия описали ещё в 1970-х, он представляет собой цикл из 4-х стадий. Сначала в семье нарастает напряжение, затем агрессор атакует жертву. Если наступает примирение, за ним идёт спокойный "медовый месяц", и всё повторяется снова.
Яна Татьянина
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