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| | Во всех подробностях: «Голые» фото самой дорогой модели Жизель Бундхен слили в Сеть

Во всех подробностях: «Голые» фото самой дорогой модели Жизель Бундхен слили в Сеть

Сегодня, 10:23
Откровенные снимки самой высокооплачиваемой модели мира находятся в свободном доступе.

 

Во всех подробностях: «Голые» фото самой дорогой модели Жизель Бундхен слили в Сеть

 

Они уже побывали на обложке выходящего в Бразилии журнала «Vogue», а теперь их может увидеть любой желающий. На фото абсолютно обнаженная модель возлежит на белой постели. Поклонники немедленно вспомнили, что снимок делался уже порядка 10 лет назад и тогда оценивался в 700 долларов. А сейчас он входит в рекламную программу книги, которую Бундхен написала сама.


Фанаты также напомнили, что самая дорогая модель мира не так часто снимается совершенно обнаженной, поэтому, чтобы завладеть такими изображениями, нужно быть весьма изобретательным. Таким образом, вопрос: как снимки могли попасть к обладателю аккаунта, выложившего их в Сеть, остается открытым.

Во всех подробностях: «Голые» фото самой дорогой модели Жизель Бундхен слили в Сеть

 

Напомним, что Жизель, в свое время, встречалась с голливудской звездой, Леонардо ди Каприо. Их роман продлился целых пять лет - с 2000 по 2005 годы. Но после она встретила футболиста Тома Брэди, за которого вышла замуж и родила ему двоих детей, сына Бенджамина Рейна в декабре 2009 года, а еще через три года - дочку Вивиан Лейк. Судя по фото, которыми, к слову сказать, супермодель наполняет свой Instagram, в ее семействе царит практически идиллия.

При этом сама Жизель не торопится забрасывать поклонников очередными новостями из своей жизни. Происходящим с ней она делится лишь время от времени. Например, прошлой зимой в СМИ активно обсуждалась информация об очередной беременности бывшего «ангела Victoria’s Secret». Но она не подтвердилась и завершившая карьеру манекенщицы Бундхен продолжала спокойно наслаждаться работой и семейной жизнью.

Во всех подробностях: «Голые» фото самой дорогой модели Жизель Бундхен слили в Сеть

 

Летом 2017-го модель очень трогательно поздравила своего мужа, Тома Брэди с днем рождения. Супругу исполнялось 40 лет, и Жизель отметила, что желает ему пересечь этот важный в жизни каждого человека рубеж полным энергии и сил, а также «чувствовать себя на 20». Заботливая жена обещала всегда поддерживать футболиста во всех его начинаниях и устремлениях.

Стоит заметить, что 37-летняя модель продолжает вести активную работу - совсем недавно она закончила съемки для рекламы Versace, и даже попала на вторую ступеньку в Forbes. Тем не менее, семья для Жизель всегда в приоритете, и, судя по ее странице в соцсети, сейчас они готовятся к Новому году. Дети принимают участие буквально во всем - начиная от украшения дома и заканчивая хлопотами на кухне. Во всяком случае, Жизель уже делилась снимками с Дня благодарения, когда ее дочь Вивиан была ответственной за ужин.
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