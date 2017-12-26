Ургант рассекретил любовника располневшей Бабкиной

Ведущий Иван Ургант смог выяснить, кто является любовником певицы Надежды Бабкиной. Знаменитость стала очередной гостьей проекта ведущего.

Никита Готский

Бабкина пришла в студию "Вечернего Урганта" в пышном платье темно-синего цвета с рукавами-фонариками. Она шутила вместе с ведущим, вызвав радость у зрителей, но нашлись и те, кто подверг критике певицу. Так, людям не понравилась ее одежда. По их мнению, наряд только подчеркнул несовершенство Надежды.Пользователи считают, что Бабкина сильно поправилась, и для похудения ей необходим новый молодой любовник. Они считают, что Евгений Гор уже не подходит для этого, потому как и сам поправился. Фанаты предложили певице в качестве нового кавалера музыканта Александра Панайотова, который одинок и "поет как соловей". Фоловеры считают, что Бабкина и Панайотов стали бы хорошей парой, к тому же для Надежды, по их мнению, это замечательный стимул сбросить лишние килограммы.