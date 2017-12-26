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| | Елена Ваенга показала грудь на светской вечеринке

Елена Ваенга показала грудь на светской вечеринке

Сегодня, 09:51
Российская певица Елена Ваенга поразила фанатов, появившись на публике в наряде с глубоким декольте. Звезда обычно выбирает скромные платья, но в этот раз сделала исключение.

Елена Ваенга показала грудь на светской вечеринке

 

Декабрь для представителей шоу-бизнеса всегда является жарким месяцем, к тому же вовсю идут съемки новогодних передач. Одну из светских вечеринок посетила и Елена Ваенга, искренне удивившая общественность своей внешностью. Как правило, она появляется на публике в скромной одежде, но накануне певица пошла против своего принципа. Для выхода она выбрала платье черного цвета с глубоким декольте, удивив фанатов. Подписчики поставили под новыми фотографиями певицы ряд комментариев, похвалив внешний вид звезды.

Ранее Ваенга показала, какой должна быть праздничная елка, если дома имеется кот или ребенок. Она выложила в Сеть фото обрезанного ствола ели с несколькими веточками на самом верху, украшенных золотистыми шарами. Под деревом находится домашний кот певицы с очень довольным видом.
Никита Готский
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