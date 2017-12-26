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| | «Как близнецы»: В Сети обсуждают сходство победителя шоу «Успех» с Димой Биланом

«Как близнецы»: В Сети обсуждают сходство победителя шоу «Успех» с Димой Биланом

Сегодня, 09:16
Пользователи Сети нашли невероятные сходства во внешности победителя шоу «Успех» и популярного российского исполнителя Димы Билана. Некоторые даже посчитали, что артисты могут быть братьями.

«Как близнецы»: В Сети обсуждают сходство победителя шоу «Успех» с Димой Биланом

 

Победитель талант-шоу «Успех» Ив Набиев покорил телезрителя своим необычным голосом и музыкальными способностями. Однако не этим единым артист удивил пользователей Сети. Многие также отметили, что Набиев является копией Димы Билана, а если ему сбрить усы, то и вовсе не отличить от победителя «Евровидения», отмечают поклонники.

«Как близнецы»: В Сети обсуждают сходство победителя шоу «Успех» с Димой Биланом

 

В соцсетях комментаторы отметили, что артисты невероятно похожи, прямо как братья-близнецы. Отметим, что сейчас Ив Набиев также является актером, он счастливый отец и заботливый супруг.
Светлана Славянская
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