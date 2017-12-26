Подарили сыну лето

Незадолго до наступления новогодних праздников Агния Дитковските и Алексей Чадов взяли с собой на отдых на побережье Индийского океана на остров Шри-Ланка своего ребенка Федора, чтобы порадовать мальчика.

Любовь Шевцова

Сыну знаменитостей совсем недавно исполнилось три с половиной года.Его родители решили устроить ему лето среди зимы, поэтому они взяли его с собой на отдых. Целыми днями семья проводила все время вместе: они гуляли по острову, строили песчаные замки и плавали в океане. Несмотря на свой юный возраст, малыш себя очень уверенно чувствует в воде, с двух лет он занимается плаванье с профессиональными тренерами, и как рассказывает его бабушка Татьяна Лютаева, он делает успехи.Малыш был очень рад каждый день проводить на пляже со своими родителями. Даже несмотря на развод, пара восстановила хорошие взаимоотношения ради сына. Единственным условием было, не выкладывать совместные фото.