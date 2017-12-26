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| | Евгения Миронова довели до истерики на съемке

Евгения Миронова довели до истерики на съемке

Сегодня, 09:20
Российского актера Евгения Миронова довели до истерики на съемке фильма «Карп отмороженный». Сюжет картины настолько впечатлил Народного артиста РФ, что он решил искупаться в ледяной воде.

Евгения Миронова довели до истерики на съемке

 

Когда Евгений Миронов бросился в воду, глубина там оказалась небольшая, это вызвало смех, но режиссер Владимир Котт рекомендовал актеру продолжать свой заплыв. Артисту понравилось сниматься в этом фильме, так сюжет зацепил его за живое. В фильме «Карп отмороженный» главная героиня спокойно существует на пенсию. Однажды врачи ставят ей смертельный диагноз, и она полностью переосмысливает ценности.

Сын пенсионерки живет в мегаполисе и работает бизнес-тренером. Он постоянно занят и не имеет времени отвлекаться. Мать решает не сообщать сыну о своих проблемах и самостоятельно начинает подготовку своих похорон. Главную героиню ленты сыграла Марина Неёлова.
Домбровский Сергей
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