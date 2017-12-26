Гоар Аветисян слила неудачные фото Седоковой

Визажист Гоар Аветисян показала неудачные фотоснимки Анны Седоковой. Перед преобразованием певица предстала совсем без макияжа.

Никита Готский

Седокова недавно стала участницей праздничного проекта визажиста Гоар Аветисян. Мастер занялась улучшением внешности певицы и рискнула продемонстрировать Анну не в самом приятном виде. На личной странице в соцсети Гоар обнародовала видеоролик, где Седокова предстает без макияжа. На ее лице можно увидеть несовершенства кожи, смотрится певица не так ярко, какой ее привыкли лицезреть зрители. При этом Анна надела на себя белую рубашку и очки, а волосы собрала в скромный хвост, создав своеобразный образ скромной девушки.Аветисян предложила Анне надеть линзы, после чего она убирает складки на коже подопечной, а далее накладывает ей все необходимое. В конце перед пользователями предстает привычная Седокова: с пухлыми губами, яркая и с идеальной кожей.