Модель Крисси Тейген затроллила Ники Минаж её же самым горячим фото

Фанаты всемирно известной модели Крисси Тейген были удивлены очередной весьма сексуальной записи, которую девушка обнародовала в сети Twitter. Модель отредактировала снимок, добавив к телу Ники Минаж свою голову.

Ранее известный музыкант Джон Мэйер в сети микроблогов Twitter заявил о том, что он весьма негативно относится к случаям неумелого редактирования фотографий с помощью программы Photoshop. Джон объявил всех любителей приукрасить реальный порядок вещей в бесталанности. Ответом Тейген на данную запись гитариста стало изображение, ставшее обложкой для песни известной певицы Ники Минаж под названием Anaconda, на которой голова певицы была заменена на голову Крисси.

Александр Вест

Стоит отметить, что три года назад, когда было опубликовано откровенное изображение с полуголой Ники Минаж, фотография вмиг стала вирусной, заполонив всемирную Сеть всевозможными отредактированными вариантами обложки сингла певицы.