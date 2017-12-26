NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Модель Крисси Тейген затроллила Ники Минаж её же самым горячим фото

Модель Крисси Тейген затроллила Ники Минаж её же самым горячим фото

Сегодня, 09:12
Фанаты всемирно известной модели Крисси Тейген были удивлены очередной весьма сексуальной записи, которую девушка обнародовала в сети Twitter. Модель отредактировала снимок, добавив к телу Ники Минаж свою голову.

Модель Крисси Тейген затроллила Ники Минаж её же самым горячим фото

 

Ранее известный музыкант Джон Мэйер в сети микроблогов Twitter заявил о том, что он весьма негативно относится к случаям неумелого редактирования фотографий с помощью программы Photoshop. Джон объявил всех любителей приукрасить реальный порядок вещей в бесталанности. Ответом Тейген на данную запись гитариста стало изображение, ставшее обложкой для песни известной певицы Ники Минаж под названием Anaconda, на которой голова певицы была заменена на голову Крисси.

Модель Крисси Тейген затроллила Ники Минаж её же самым горячим фото

 

Стоит отметить, что три года назад, когда было опубликовано откровенное изображение с полуголой Ники Минаж, фотография вмиг стала вирусной, заполонив всемирную Сеть всевозможными отредактированными вариантами обложки сингла певицы.
Александр Вест
Новости по теме
В сети появился тизер документального фильма о Ники Минаж
В сети появился тизер документального фильма о Ники Минаж

В сети Twitter появился тизер на документалку известной певицы Ники Минаж. Он повествует о ее концертном туре The Pinkprint.

Новый клип Ники Минаж «Anaconda» бьёт рекорды по просмотрам
Новый клип Ники Минаж «Anaconda» бьёт рекорды по просмотрам

Американская певица Ники Минаж презентовала новый клип на песню «Anaconda», которая была представлена публике месяц назад. За первые сутки ролик набрал 19 млн

Ники Минаж хочет побить рекорд Майкла Джексона
Ники Минаж хочет побить рекорд Майкла Джексона

Исполнительница Ники Минаж (США) решила побить рекорд Майкла Джексона по числу композиций, которые входят в музыкальный чарт "Billboard Hot 100”. Песня Ники

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости