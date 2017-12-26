Ольга Орлова раскрыла секреты Жанны Фриске

Еще в самом начале карьеры, девушки плотно сдружились, и начали давать друг другу смешные клички. Девушки стали больше, чем подруги. Кабан и Орел, так шутливо они называли друг-друга.

Любовь Шевцова

Ольга Орлова, когда узнала об ужасном недуге Жанны Фриске, поддерживала певицу до последнего. К сожалению Жанна умерла после длительного лечения от опухоли головного мозга. Как рассказывает Орлова, познакомились они с Жанной на кастинге в группу "Блестящие". Фанаты назвали ее ангелом хранителем Жанны. Она на протяжении всего лечения находилась рядом с Фриске, когда она осталась одна.Гибель Жанны стала настоящей трагедией для Орловой, ей было очень трудно смирится с этим фактом. Однако постепенно, через время она нашла в себе силы жить дальше.