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| | Ольга Орлова раскрыла секреты Жанны Фриске

Ольга Орлова раскрыла секреты Жанны Фриске

Сегодня, 08:53
Еще в самом начале карьеры, девушки плотно сдружились, и начали давать друг другу смешные клички. Девушки стали больше, чем подруги. Кабан и Орел, так шутливо они называли друг-друга.

Ольга Орлова раскрыла секреты Жанны Фриске

 

Ольга Орлова, когда узнала об ужасном недуге Жанны Фриске, поддерживала певицу до последнего. К сожалению Жанна умерла после длительного лечения от опухоли головного мозга. Как рассказывает Орлова, познакомились они с Жанной на кастинге в группу "Блестящие". Фанаты назвали ее ангелом хранителем Жанны. Она на протяжении всего лечения находилась рядом с Фриске, когда она осталась одна.

Гибель Жанны стала настоящей трагедией для Орловой, ей было очень трудно смирится с этим фактом. Однако постепенно, через время она нашла в себе силы жить дальше.  
Любовь Шевцова
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