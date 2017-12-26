Ургант отказался отмечать Новый год с Нагиевым

Российский телеведущий Иван Ургант отказался отмечать Новый год с Дмитрием Нагиевым. Об этом он рассказал в интервью отечественным журналистам.

Никита Готский

По словам Урганта, во всех шести эпизодах комедии "Елки", где он играет роль предпринимателя Бориса, все опасные трюки Иван выполнял самостоятельно. Ведущий принял решение отказаться от услуг каскадера, прыжки и падения он выполнял самостоятельно, но ни один из этих кадров так и не вошел в конечную стадию монтажа. Журналисты не смогли понять, очередная это шутка Урганта или нет, сам ведущий при этом сообщил им, с кем намерен праздновать Новый год. Так, выбирая между супругой, дочками и Дмитрием Нагиевым, Иван выбирает свою семью. "Так что буду отмечать среди горячо любящих людей" - утверждает актер.Артист Антон Богданов, который тоже сыграл в новой части "Елок", заявил о подарке своему сыну. Так, его отпрыск давно просит подарить ему ударную установку. Родитель обещает выполнить просьбу мальчика, тем более в доме есть место, куда поставить устройство в подвал.