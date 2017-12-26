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| | Ургант отказался отмечать Новый год с Нагиевым

Ургант отказался отмечать Новый год с Нагиевым

Сегодня, 08:47
Российский телеведущий Иван Ургант отказался отмечать Новый год с Дмитрием Нагиевым. Об этом он рассказал в интервью отечественным журналистам.

Ургант отказался отмечать Новый год с Нагиевым

 

По словам Урганта, во всех шести эпизодах комедии "Елки", где он играет роль предпринимателя Бориса, все опасные трюки Иван выполнял самостоятельно. Ведущий принял решение отказаться от услуг каскадера, прыжки и падения он выполнял самостоятельно, но ни один из этих кадров так и не вошел в конечную стадию монтажа. Журналисты не смогли понять, очередная это шутка Урганта или нет, сам ведущий при этом сообщил им, с кем намерен праздновать Новый год. Так, выбирая между супругой, дочками и Дмитрием Нагиевым, Иван выбирает свою семью. "Так что буду отмечать среди горячо любящих людей" - утверждает актер.

Артист Антон Богданов, который тоже сыграл в новой части "Елок", заявил о подарке своему сыну. Так, его отпрыск давно просит подарить ему ударную установку. Родитель обещает выполнить просьбу мальчика, тем более в доме есть место, куда поставить устройство в подвал.
Никита Готский
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