Возлюбленный подарил Юле Паршуте поездку на Мальдивы

Возлюбленный подарил солистке Юле Паршуте поездку на Мальдивы. Об этом экс-участница музыкального коллектива «Инь-Янь» рассказала поклонникам в социальных сетях.

Домбровский Сергей

Любимый мужчина певицы понимал, насколько интенсивно она работает, поэтому решил сделать Юле Пашуте сюрприз. Исполнительница удивилась и обрадовалась, когда увидела путевку на Мальдивы. Солистка сослалась на то, что у нее нет вещей для этой поездки, так как она к ней не подготовилась должным образом, но эту проблему преодолели за один вечер. В итоге Юля Пашута упаковала чемоданы и отправилась покорять Индийский океан.Певица уже отдыхала ранее на этих островах и была готова к национальной кухне данного государства. По словам исполнительницы, на Мальдивах невозможно набрать лишние килограммы, так как в ресторанах предлагают исключительно морские деликатесы и фрукты. Юля Пашута проводила активный отдых, она часто каталась на велосипеде и плавала в океане. За десять дней артистка набралась сил и энергии и теперь готова к новым свершениям.