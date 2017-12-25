Наркотики, лень и беззаботная жизнь: Бузова попала в грязный скандал в "Доме-2"

Ведущие «Дома-2» рассказали об уходе генерального продюсера.





Уход Михайловского не мог не отразиться на рейтинге проекта и на его участниках. Но на данный момент, по словам Бузовой, у него куда более важные планы, касающиеся личной жизни. Женой продюсера является экс-участница «Дома-2» Наталья Варвина, которая и повлияла на решение мужа уделять впредь побольше внимания семье. Уход Михайловского не мог не отразиться на рейтинге проекта и на его участниках. Но на данный момент, по словам Бузовой, у него куда более важные планы, касающиеся личной жизни. Женой продюсера является экс-участница «Дома-2» Наталья Варвина, которая и повлияла на решение мужа уделять впредь побольше внимания семье.





В частности экс-супруга дала жесткий отпор всем, кто нападал на Михайловского, назвав их «зажравшимися провинциальными тварями», которые за считанные недели вознеслись в «звезды», благодаря стараниям продюсера, который денно и нощно работал над тем, чтобы повысить рейтинг передачи и ее участников. А, они, неблагодарные, не оценили ни его усилий, ни того, что у них было все для беззаботной жизни, а все больше ленились и задирали нос. Особенно досталось от Василины Маю Абрикосову, который некогда входил в так называемый «золотой состав» телепроекта. В частности экс-супруга дала жесткий отпор всем, кто нападал на Михайловского, назвав их «зажравшимися провинциальными тварями», которые за считанные недели вознеслись в «звезды», благодаря стараниям продюсера, который денно и нощно работал над тем, чтобы повысить рейтинг передачи и ее участников. А, они, неблагодарные, не оценили ни его усилий, ни того, что у них было все для беззаботной жизни, а все больше ленились и задирали нос. Особенно досталось от Василины Маю Абрикосову, который некогда входил в так называемый «золотой состав» телепроекта.

Слухи о том, что Алексея Михайловского уволили, муссировались вокруг известной «телестройки». Первой «открыть общественности глаза» на ситуацию решилась вездесущая Ольга Бузова, ее поддержала коллега, Ксения Бородина. Они дружно заверили, что продюсера проекта «Дом-2» ушел «в свободное плавание» согласно собственному решению, а вовсе не потому, что его сместили с должности.Напомним, что ранее в СМИ упоминалось, что Михайловского просто «ушли». Причем в качестве инициаторов фигурировали разные медийные персоны, а чаще других упоминался Александр Карманов, который пришел в руководство шоу еще три года назад. В свое время он был женат на Ольге Орловой, которая не только ранее входила в состав группы «Блестящие», но и периодически является ведущей проекта.По поводу руководства проектом действия Михайловского вызывали множество споров. Многие обвиняли его в весьма некорректном построении сценария, выставлявшем участников в совсем уж невыгодном свете, были и те, кто рассказывал, что Алексей давно «сидит» на наркотиках и даже подсаживал на них участников, чтобы за их счет получать дозу и себе. Но были и те, кто заступался за продюсера, среди них его бывшая жена Василина, которая прожила в браке с Михайловским 10 лет и довольно долго работала вместе с ним над «телестройкой».