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| | Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов

Вчера, 22:00
Сергей Шнуров шокировал поклонников фотографией с отсутствующими «свежими» зубами за 250 тысяч долларов.

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов

 

Снимком солист группы «Ленинград» поделился в социальной сети Instagram. На фото он улыбается во весь 31 зуб, говорится в статье издания VistaNews. Как именно Сергей лишился частички своей голливудской улыбки, он не признался, но дал понять, что «Шнур вернулся». Реставрация ротовой полости у артиста произошла считанные месяцы назад в Соединённых Штатах и обошлась ему в четверть миллиона долларов.

На эту тему поклонники Шнурова решили иронизировать. «Не по зубам наш Серёга новым зубам», «Хотел тоже себе такие зубы сделать, но это, похоже, не моё», «Ты русский, а зубы американские. Вот и не прижились», - шутят подписчики. Сам Сергей Шнуров не дал знать фанатам, собирается ли он восстанавливать зубной ряд, ведь они у него ещё на гарантии.
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