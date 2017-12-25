Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов

Сергей Шнуров шокировал поклонников фотографией с отсутствующими «свежими» зубами за 250 тысяч долларов.

Снимком солист группы «Ленинград» поделился в социальной сети Instagram. На фото он улыбается во весь 31 зуб, говорится в статье издания VistaNews. Как именно Сергей лишился частички своей голливудской улыбки, он не признался, но дал понять, что «Шнур вернулся». Реставрация ротовой полости у артиста произошла считанные месяцы назад в Соединённых Штатах и обошлась ему в четверть миллиона долларов.На эту тему поклонники Шнурова решили иронизировать. «Не по зубам наш Серёга новым зубам», «Хотел тоже себе такие зубы сделать, но это, похоже, не моё», «Ты русский, а зубы американские. Вот и не прижились», - шутят подписчики. Сам Сергей Шнуров не дал знать фанатам, собирается ли он восстанавливать зубной ряд, ведь они у него ещё на гарантии.