Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Будущий год богат на сюрпризы.

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| | Кристина Агилера "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемости

Кристина Агилера "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемости

Вчера, 21:07
Кристина Агилера сфотографировалась с Ким Кардашьян и "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемости, чтобы выложить снимок в Instagram. Певица изменила форму скул, выпрямила нос, увеличила глаза и губы.

Кристина Агилера "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемости

 

За день снимок набрал около 193 тысяч лайков и 1588 комментариев. Поклонники пожелали девушкам счастливого Рождества.
Яна Татьянина
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