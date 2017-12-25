Кристина Агилера "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемости

Кристина Агилера сфотографировалась с Ким Кардашьян и "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемости, чтобы выложить снимок в Instagram. Певица изменила форму скул, выпрямила нос, увеличила глаза и губы.

Яна Татьянина

За день снимок набрал около 193 тысяч лайков и 1588 комментариев. Поклонники пожелали девушкам счастливого Рождества.