Кристина Агилера "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемости

За день снимок набрал около 193 тысяч лайков и 1588 комментариев. Поклонники пожелали девушкам счастливого Рождества.
Кристина Агилера "отфотошопила" своё лицо до неузнаваемостиВчера, 21:07
Известная исполнительница Кристина Агилера впервые за два года опубликовала пикантные фотоснимки со своим участием. На изображении певица находится в бассейне,
Исполнительница Кристина Агилера часто привлекает к себе внимание за счет эпатажных образов, но на этот раз она отдала предпочтение более скромному облику.
Поп-звезда Кристина Агилера выступила в Кремле со своей программой. Поклонники успели заметить, что звезда изрядно располнела.