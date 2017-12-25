Модель Арианни Селеста опубликовала видео в праздничном нижнем белье

Американская модель Арианни Селеста продемонстрировала видеоролик в "рождественском" нижнем белье. Таким образом она показался публике закулисье праздничных съемок.

Никита Готский

Модель и одна из наиболее известных девушек Арианни Селеста решила порадовать поклонников своими сексуальными формами. Арианни позировала перед камерой в полупрозрачном маленьком комплекте красного цвета и увенчанная яркой гирляндой. Прелести модели к настоящему времени оценили 60 тысяч человек.Ранее коллега Селесты Эшли Грэм приняла участие в съемках фотосессии для премьеры своей коллекции купальников. Фотографиями и видеороликами она поделилась с подписчиками в своем аккаунте в соцсети Instagram. Вероятно, съемки прошли в Марокко. Грэм предстала перед камерой в образе наездницы на верблюде и одетой в откровенном бикини. Эшли довольна работой, демонстрируя пышные формы.