Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Модель Арианни Селеста опубликовала видео в праздничном нижнем белье

Модель Арианни Селеста опубликовала видео в праздничном нижнем белье

Вчера, 20:58
Американская модель Арианни Селеста продемонстрировала видеоролик в "рождественском" нижнем белье. Таким образом она показался публике закулисье праздничных съемок.

Модель Арианни Селеста опубликовала видео в праздничном нижнем белье

 

Модель и одна из наиболее известных девушек Арианни Селеста решила порадовать поклонников своими сексуальными формами. Арианни позировала перед камерой в полупрозрачном маленьком комплекте красного цвета и увенчанная яркой гирляндой. Прелести модели к настоящему времени оценили 60 тысяч человек.

Ранее коллега Селесты Эшли Грэм приняла участие в съемках фотосессии для премьеры своей коллекции купальников. Фотографиями и видеороликами она поделилась с подписчиками в своем аккаунте в соцсети Instagram. Вероятно, съемки прошли в Марокко. Грэм предстала перед камерой в образе наездницы на верблюде и одетой в откровенном бикини. Эшли довольна работой, демонстрируя пышные формы.
Никита Готский
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