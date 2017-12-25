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| | Экс-учасница «ВИА Гры» порадовала подписчиков горячим фото

Экс-учасница «ВИА Гры» порадовала подписчиков горячим фото

Вчера, 20:58
Татьяна Котова, бывшая участница знаменитой группы "ВИА Гра", сильно порадовала своих поклонников горячей фотографией в Instagram.

Экс-учасница «ВИА Гры» порадовала подписчиков горячим фото

 

Девушка предстала перед подписчиками в коротеньком и расшитом блёстками платье, которое выгодно подчеркнуло роскошную фигуру певицы. Татьяна подкрепила красивую фотографию своими рассуждениями на тему удовлетворённости жизнью. Также Котова призвала своих поклонников не ждать «определённого» момента в жизни и начинать выполнять свои мечты прямо сейчас.

Многие поддержали Татьяну в её размышлениях, однако мужская аудитория отметила, что сложно сконцентрироваться на разумной мысли, когда внимание отвлекает такая красивая грудь певицы.
Валерия Голицына
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