Экс-учасница «ВИА Гры» порадовала подписчиков горячим фото

Татьяна Котова, бывшая участница знаменитой группы "ВИА Гра", сильно порадовала своих поклонников горячей фотографией в Instagram.

Валерия Голицына

Девушка предстала перед подписчиками в коротеньком и расшитом блёстками платье, которое выгодно подчеркнуло роскошную фигуру певицы. Татьяна подкрепила красивую фотографию своими рассуждениями на тему удовлетворённости жизнью. Также Котова призвала своих поклонников не ждать «определённого» момента в жизни и начинать выполнять свои мечты прямо сейчас.Многие поддержали Татьяну в её размышлениях, однако мужская аудитория отметила, что сложно сконцентрироваться на разумной мысли, когда внимание отвлекает такая красивая грудь певицы.