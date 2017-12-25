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| | Джулия Робертс подралась на кладбище

Джулия Робертс подралась на кладбище

Вчера, 20:21
Известная актриса Джулия Робертс вступила в драку с сыном режиссера Питера Хеджеса Лукасом. Конфликт являлся постановочным кадром нового фильма.

Джулия Робертс подралась на кладбище

 

Робертс поссорилась со своим коллегой на кладбище, оба кинодеятеля едва на перешли к рукоприкладству. Позже стало известно, что артисты обыгрывали сценку из фильма "Бэн вернулся". Хеджес получил роль молодого парня со сложным характером, который неожиданно возвратился домой в сочельник. Джулия Робертс сыграла роль его матери, она с радостью встречает собственного сына, но узнает о его темных мыслях, которые могут изменить его самого, а также родных парня. Мать намерена помешать отпрыску совершить задуманное.

Помимо Робертс в новой кинокартине задействованы Тедди Каньес, Эмили Макдонелл, Кэтрин Ньютон и другие. Режиссером фильма является Питер Хеджес, он же и автор сценария ленты. Дата презентации фильма не сообщается.
Никита Готский
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