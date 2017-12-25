Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Мнения

Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Что ожидает человечество?

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Монгольская "Кардашьян" отметила Рождество голым фото

Монгольская "Кардашьян" отметила Рождество голым фото

Вчера, 20:15
Баярмаа Батжатгал, названая пользователями Instagram монгольской Ким Кардашьян, снова обрадовала своих подписчиков горячими фотографиями.

Монгольская "Кардашьян" отметила Рождество голым фото

 

В этот раз девушка предстала на фотографии наряжающей ёлку и пожелала всем своим многочисленным подписчикам счастливого Рождества и грядущего Нового года. Подписчиков девушки почти 20 тысяч. Она часто привлекает внимание к своей страничке не только лишь пикантными фото, но и советами о том, как же накачать себе такую же упругую попу. Также о том, как она питается и ухаживает за собой.

Большая часть аудитории как всегда осталась в восторге от «праздничного» фото и с нетерпением ожидает новых «поздравительных» публикаций.
Валерия Голицына
Новости по теме
Виктория Боня порадовала своих подписчиков горячими фото
Виктория Боня порадовала своих подписчиков горячими фото

Телеведущая и инстадива Виктория Боня порадовала своих подписчиков новыми горячими фото с пляжа в Арабских Эмиратах.

Обнаженная Ким Кардашьян похвасталась фанатам своим
Обнаженная Ким Кардашьян похвасталась фанатам своим "золотым" телом

Голая Ким Кардашьян, похвасталась своим поклонникам, "золотым" телом на своей страничке в Instagram.

"Русская Ким Кардашьян" продолжает соблазнять подписчиков

Российская модель Анастасия Квитко, известная как "русская Ким Кардашьян" из-за сходства фигурой с американской теледивой, продолжает соблазнять подписчиков. В

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости