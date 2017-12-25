Монгольская "Кардашьян" отметила Рождество голым фото

Баярмаа Батжатгал, названая пользователями Instagram монгольской Ким Кардашьян, снова обрадовала своих подписчиков горячими фотографиями.

Валерия Голицына

В этот раз девушка предстала на фотографии наряжающей ёлку и пожелала всем своим многочисленным подписчикам счастливого Рождества и грядущего Нового года. Подписчиков девушки почти 20 тысяч. Она часто привлекает внимание к своей страничке не только лишь пикантными фото, но и советами о том, как же накачать себе такую же упругую попу. Также о том, как она питается и ухаживает за собой.Большая часть аудитории как всегда осталась в восторге от «праздничного» фото и с нетерпением ожидает новых «поздравительных» публикаций.