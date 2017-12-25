Звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» воровала продукты в магазине

Сообщается, что актриса Лэйни Казан была задержана полицией при попытке вывезти из магазина тележку, заполненную продуктами. Общая сумма кражи могла составить приблизительно 180 долларов. Данный инцидент с 77-летней актрисой произошел в штате Калифорния в долине Сан-Фернандо. За попытку кражи на женщину надели наручники и проводили в участок полиции, где предъявили обвинение в преступлении, после чего Казан была выпущена без залога. Полицейским актриса объяснила свой поступок отсутствием денег на продукты.
Актриса начала свою карьеру с бродвейских постановок в 1961 году. В мюзикле «Смешная девчонка» Казан на протяжении многих лет работала дублершей Барбары Стрейзанд.