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| | Звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» воровала продукты в магазине

Звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» воровала продукты в магазине

Вчера, 20:00
77-летняя актриса из Америки Лэйни Казан была задержана полицией за попытку магазинной кражи. Общая сумма почти украденных продуктов составила 180 долларов.

Звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» воровала продукты в магазине

 

Сообщается, что актриса Лэйни Казан была задержана полицией при попытке вывезти из магазина тележку, заполненную продуктами. Общая сумма кражи могла составить приблизительно 180 долларов. Данный инцидент с 77-летней актрисой произошел в штате Калифорния в долине Сан-Фернандо. За попытку кражи на женщину надели наручники и проводили в участок полиции, где предъявили обвинение в преступлении, после чего Казан была выпущена без залога. Полицейским актриса объяснила свой поступок отсутствием денег на продукты.

Актриса начала свою карьеру с бродвейских постановок в 1961 году. В мюзикле «Смешная девчонка» Казан на протяжении многих лет работала дублершей Барбары Стрейзанд.
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