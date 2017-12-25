Звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» воровала продукты в магазине

77-летняя актриса из Америки Лэйни Казан была задержана полицией за попытку магазинной кражи. Общая сумма почти украденных продуктов составила 180 долларов.

Сообщается, что актриса Лэйни Казан была задержана полицией при попытке вывезти из магазина тележку, заполненную продуктами. Общая сумма кражи могла составить приблизительно 180 долларов. Данный инцидент с 77-летней актрисой произошел в штате Калифорния в долине Сан-Фернандо. За попытку кражи на женщину надели наручники и проводили в участок полиции, где предъявили обвинение в преступлении, после чего Казан была выпущена без залога. Полицейским актриса объяснила свой поступок отсутствием денег на продукты.Актриса начала свою карьеру с бродвейских постановок в 1961 году. В мюзикле «Смешная девчонка» Казан на протяжении многих лет работала дублершей Барбары Стрейзанд.