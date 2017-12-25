Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Мнения

Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Что ожидает человечество?

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В интернете всплыло интимное видео Тимати и Анастасии Решетовой

В интернете всплыло интимное видео Тимати и Анастасии Решетовой

Вчера, 19:47
Анастасия Решетова делала массаж ног Тимати на рекламном видео для собственного салона.

 

Решетова, решившая уйти из модельного бизнеса и открыть свой салон красоты, взялась отчаянно рекламировать свой бизнес. Да так отчаянно, что в первом рекламном ролике снялась абсолютно голой, обклеив лишь «интересные» места стразами, а на втором, делала массаж ног реперу Тимати. И хотя Тимати и Решетова не афишируют своих отношений, но репер согласился сняться в рекламе, по сюжету которой он вип-клиент, который хочет получить услугу массажа ног, но салон такой услуги не предоставляет. Тогда Тимати просит позвать директора салона и уже после этого, стоящая на коленях Решетова делает ему массаж ног.

Многие поклонники расценили это как унижение чистой воды и заплевали Решетову за её решение. Все фанаты Анастасии оценили лишь первый рекламный ролик, в котором она снималась обнажённая. Однако ролик с Тимати фанаты окрестили публичным унижением и чёрным пиаром.
Валерия Голицына
Новости по теме
Анастасия Решетова разделила увлечение сёрфингом с Тимати
Анастасия Решетова разделила увлечение сёрфингом с Тимати

Невеста Тимати Анастасия Решетова, как оказалась, та ещё экстремалка. Девушка также любит сёрфинг, как и рэпер.

Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом от Тимати
Анастасия Решетова похвасталась помолвочным кольцом от Тимати

Анастасия Решетова опубликовала с своём Instagram фото, на котором она похвасталась помолвочным кольцом от Тимати.

СМИ раскрыли прошлое Решетовой до встречи с Тимати
СМИ раскрыли прошлое Решетовой до встречи с Тимати

Анастасия Решетова является девушкой известного певца Тимати, но, до встречи со звездой, жизнь девушки не была спокойной, а достаточно буйной и шокирующей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости