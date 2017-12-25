В интернете всплыло интимное видео Тимати и Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова делала массаж ног Тимати на рекламном видео для собственного салона.

Валерия Голицына

Решетова, решившая уйти из модельного бизнеса и открыть свой салон красоты, взялась отчаянно рекламировать свой бизнес. Да так отчаянно, что в первом рекламном ролике снялась абсолютно голой, обклеив лишь «интересные» места стразами, а на втором, делала массаж ног реперу Тимати. И хотя Тимати и Решетова не афишируют своих отношений, но репер согласился сняться в рекламе, по сюжету которой он вип-клиент, который хочет получить услугу массажа ног, но салон такой услуги не предоставляет. Тогда Тимати просит позвать директора салона и уже после этого, стоящая на коленях Решетова делает ему массаж ног.Многие поклонники расценили это как унижение чистой воды и заплевали Решетову за её решение. Все фанаты Анастасии оценили лишь первый рекламный ролик, в котором она снималась обнажённая. Однако ролик с Тимати фанаты окрестили публичным унижением и чёрным пиаром.