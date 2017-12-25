Виктория Боня рассказала о встрече с полицией в ОАЭ

Российская знаменитость Виктория Боня рассказала о своих дорожных приключениях в Дубае. Соответствующий пост с фото опубликован в ее аккаунте в Instagram.

Никита Готский

В настоящее время Боня находится на отдыхе в Дубае, ОАЭ. Воспользовавшись автомобилем, звезда принялась кататься по арабскому городу и рассматривать его достопримечательности. Виктория предпочитает большую скорость, но в Дубае выжать все на максимальную ей не удалось. Накануне ее остановили сотрудники местных правоохранительных органов, но не из-за большой скорости езды. Причина заключается в том, что Боня решила сфотографироваться со своими спутниками возле светофора. "Штрафа не ждите, мы не нарушаем правила", - пишет она с улыбкой на своей странице в соцсети Instagram.К такому комментарию Боня приложила фотографию, на котором она изображена за рулем иномарки и пристально смотрящей вперед. Также по фото заметно, что в Дубае наступает вечер, вокруг горят фонари. Один из подписчиков при этом заметил, что плохо, когда в городе машину можно арендовать только лишь по туристической визе и по международным водительским правам.