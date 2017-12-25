Оля Рапунцель из «Дома-2» не может жить без Димы Дмитренко

В ходе недавнего интервью участница телепроекта «Дома-2» Оля Рапунцель сделала откровенное признание касательно своей личной жизни. Оказалось, что беременная звезда не представляет жизни без Димы Дмитренко несмотря на его измены.

Беременная участница телешоу «Дом-2» Оля Рапунцель в новом интервью рассказала, что ей так и не удалось найти замену Диме Дмитренко. Девушка сообщила, что лучше, чем Дмитренко у нее никого нет. Как известно, экс-супруг первым пошел на примирение с Рапунцель: приезжал с букетом цветов в больницу, делал дорогие подарки для их будущего совместного ребенка, а кроме всего этого проявлял заботу к Оле Рапунцель. Это окончательно покорило знаменитость.Кроме того, Оля Рапунцель прокомментировала и слухи об изменах Дмитренко, заявив, что верит экс-супругу, и на самом деле факта измен не было. Поклонники участницы «Дома-2» восприняли ее слова по-разному. Кто-то порадовался счастливому воссоединению пары, а кто-то посоветовал «бежать» от Дмитренко подальше.