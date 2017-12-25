Не хуже Лил Вэйна: Рита Ора установила себе золотой зуб

Певица и танцовщица Рита Ора повеселила подписчиков её Instagram видео из своего автомобиля. Однако, подписчицы певцы скорее были озадачены, тем откуда у девушки золотой зуб.

Валерия Голицына

Рита Ора, едя на автомобиле, веселилась и пела песни. Девушка была одета во всё золотое, и даже её макияж был по-праздничному золотым и ярким. Певица хотела поднять настроение своей аудитории, однако подписчиков очень сильно озадачил золотой зуб в верхнем ряду девушки. Поклонники запереживали, не установила ли себе Рита настоящий золотой зуб, вместо своего родного, как делали это до неё Снуп Дог и Лил Вэйн.Однако, скорее всего, девушка просто одела на свой зуб, ставшие такими популярными, золотые грилзы. Эти украшения для зубов абсолютно безвредны и надеваются сверху на здоровый зуб, никак не повреждая его.