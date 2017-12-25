Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Мнения

Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Что ожидает человечество?

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Не хуже Лил Вэйна: Рита Ора установила себе золотой зуб

Не хуже Лил Вэйна: Рита Ора установила себе золотой зуб

Вчера, 19:13
Певица и танцовщица Рита Ора повеселила подписчиков её Instagram видео из своего автомобиля. Однако, подписчицы певцы скорее были озадачены, тем откуда у девушки золотой зуб.

Не хуже Лил Вэйна: Рита Ора установила себе золотой зуб

 

Рита Ора, едя на автомобиле, веселилась и пела песни. Девушка была одета во всё золотое, и даже её макияж был по-праздничному золотым и ярким. Певица хотела поднять настроение своей аудитории, однако подписчиков очень сильно озадачил золотой зуб в верхнем ряду девушки. Поклонники запереживали, не установила ли себе Рита настоящий золотой зуб, вместо своего родного, как делали это до неё Снуп Дог и Лил Вэйн.

Однако, скорее всего, девушка просто одела на свой зуб, ставшие такими популярными, золотые грилзы. Эти украшения для зубов абсолютно безвредны и надеваются сверху на здоровый зуб, никак не повреждая его.
Валерия Голицына
Новости по теме
Рита Дакота выступила на шоу “Дом-2”
Рита Дакота выступила на шоу “Дом-2”

Певица Рита Дакота на днях выступила на телешоу "Дом-2”. Об этом сообщают российские СМИ.

Певица Рита Ора мечтает о сексе с Мадонной
Певица Рита Ора мечтает о сексе с Мадонной

Британская поп-певица Рита Ора призналась, что просто мечтает о сексе со знаменитой и легендарной Мадонной. Исполнительница поведала об этом в ходе шоу «Chatty

Рита Ора: В 14 лет меня изнасиловали, но мне понравилось
Рита Ора: В 14 лет меня изнасиловали, но мне понравилось

Известная британская певица Рита Ора рассказала в интервью журналистам, что впервые она занялась сексом в 14 лет, но ей это нравилось. Более подробно об этом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости