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| | Бывший участник "Дом-2" вышел на свободу после ДТП

Бывший участник "Дом-2" вышел на свободу после ДТП

Вчера, 19:03
Экс-участник "Дом-2" Глеб Жемчугов вышел на свободу. Виновник ДТП провел 15 суток в камере заключения.

Бывший участник "Дом-2" вышел на свободу после ДТП

 

Вновь обретя свободу, Жемчугов незамедлительно рассказал об этом в социальных сетях. При этом его подписчики подумали, что Глеб по-прежнему употребляет алкогольные напитки. К слову, ДТП возникло из-за пьяного Жемчугова, управлявшего одним из автомобилем. Парня выдали его красные глаза на фотографии, на что немедленно обратили внимание пользователи.

СМИ уже сообщали о данном происшествии. Уроженец Приморья катался пьяным в машине по московским улицам. Во время заезда он не смог справиться с управлением собственного автомобиля, и его транспортное средство врезалось в ряд машин на обочине. В этот день Жемчугов должен был появиться на другой передаче, но эти намерения так и не сбылись.
Никита Готский
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