Школьник из Губахи спел с Тимуром Родригезом в новогоднем шоу

10-летний мальчик Кирилл Есин спел с знаменитым певцом Тимуром Родригезом на съёмках новогоднего шоу для одного из российских телеканалов.

Валерия Голицына

Помимо самого Кирилла, в шоу снялось ещё 16 детей. Все они являются участниками шоу «Ты супер!». Дети пели с такими знаменитостями, как Светлана Лобода, Ани Лорак, Тимур Родригез , Стас Пьеха и Сергей Лазарев.Как рассказала бабушка одного из юных участников, Кирилла Есина пригласили на сьёмки мюзикла «Республика ШКИД». Напоминаем, что шоу талантов «Ты супер!» - это шоу для талантливых детей-сирот, которые по разным причинам остались без родителей. Сам Кирилл ещё в раннем детстве потерял родителей и живёт теперь с бабушкой. В начале года он принял участие в шоу «Ты супер!», где и был замечен. Все доброжелатели уже поздравили Кирилла с таким знаменательным событием и пожелали успехов в карьере вокалиста.