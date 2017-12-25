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| | Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро

Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро

Вчера, 18:34
Анна Бузова, сестра известной певицы, телеведущей и дизайнера, посоветовала девушке забыть на время об автомобиле и пересесть на метро.

Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро

 

Ольга Бузова продолжает часто записывать сторис для Instagram, в которых рассказывает подписчикам обо всём, что её интересует. 25 декабря, когда вся Москва погрязла в снегу и пробках, Ольга пожаловалась фанатам, что ничего не успевает из-за заснеженного города. Не хватает времени даже купить родным подарки, передают журналисты «ВладТайм».

Оптимальное решение для родственницы нашла её сестра Анна. Девушка ответила Ольге в сторис на несколько минут позднее. Пока звезда томится в московских пробках, Анна быстро добирается до места назначения на метро, хотя она также владеет внедорожником. Пересесть на подземку Анна посоветовала и сестре, аргументируя быстротой и удобством передвижения. Тем более, что это временно. Ольга пока никак не ответила.
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