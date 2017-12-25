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| | Евгения Феофилактова показала свой новый дом

Евгения Феофилактова показала свой новый дом

Вчера, 18:54
Бывшая участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова показала свою новую недвижимость. Сейчас она с родными перевозит туда свои вещи.

Евгения Феофилактова показала свой новый дом

 

Совсем недавно Феофилактова рассказала, что новогодние торжества вместе с сыном встретит в новом доме, куда ныне перевозит собственные вещи. Многие предполагали, что девушка завела роман с богатым мужчиной который обеспечивает ее с сыном. Этот же незнакомец подарил Евгении дорогой автомобиль и дом стоимостью 25 миллионов рублей. Теперь Феофилактовой осталось обставить новое жилище мебелью, что и делает ныне, занимаясь продажей рекламы. Размеры дома очень большие, о чем может свидетельствовать видеоролик, который обнародовала экс-участница телестройки в соцсети.

Личность богатого кавалера Евгении не сообщается. Некоторые пользователи мировой "паутины" считают, что недвижимость она могла приобрести и сама, а мебель она покупает самостоятельно, реализуя рекламу в Instagram.
Никита Готский
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