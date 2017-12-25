Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Мнения

Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Что ожидает человечество?

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Евгения Феофилактова предала Ольгу Бузову

Евгения Феофилактова предала Ольгу Бузову

Вчера, 18:37
Феофилактова уже достаточно давно ушла из проекта «Дом-2», но ее имя тем не менее до сих пор часто всплывает на страницах то печатных, то сетевых СМИ. Недавно фолловеры Евгении в социальных сетях увидели в ее комментарии «нож в спину» Ольге Бузовой.
 

Евгения Феофилактова предала Ольгу Бузову

 

Предательством подписчики посчитали комментарий, оставленный на страничке Анастасии Костенко, нынешней возлюбленной футболиста Дмитрия Тарасова. Под одной из публикаций она написала «очень романтично», как бы одобряя действия возлюбленных.
 
Подписчики уверены, что со стороны Феофилактовой это своеобразная месть, ведь Бузова часто вспоминает Евгению под обидным прозвищем «тру-ля-ля». Феофилактова в долгу не осталась и последнее время активно лайкает посты Костенко и особенно расщедрилась на одобрение, когда в сети появились фотографии предложения, сделанного Тарасовым.
 
«Евгения, я конечно все понимаю, но все же у меня созрел вопрос. Как вы, зная, что такое уведенный из семьи мужчина, можете говорить о том, одобряете действия Костенко?», заявила одна из пользовательниц, возмущенная поведением Евгении.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ольга Бузова подражает новой возлюбленной Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова подражает новой возлюбленной Дмитрия Тарасова

Телеведущая Ольга Бузова подражает нынешней возлюбленного своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Сходство в прическе и стиле одежды постоянно подмечают

Евгения Феофилактова рассказала об изменах мужа
Евгения Феофилактова рассказала об изменах мужа

Пара из телешоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой и Антона Гусева распалась в сентябре этого года. Недавно бывшая участница проекта рассказала, что причиной

«Дома-2»: Евгения Феофилактова снова беременна
«Дома-2»: Евгения Феофилактова снова беременна

Бывшая участница шоу «Дом-2» Евгения Гусева-Феофилактова снова беременна. Такое заключение сделали поклонники звездной пары, которые в социальной сети на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости