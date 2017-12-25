Евгения Феофилактова предала Ольгу Бузову

Феофилактова уже достаточно давно ушла из проекта «Дом-2», но ее имя тем не менее до сих пор часто всплывает на страницах то печатных, то сетевых СМИ. Недавно фолловеры Евгении в социальных сетях увидели в ее комментарии «нож в спину» Ольге Бузовой.

П редательством подписчики посчитали комментарий, оставленный на страничке Анастасии Костенко, нынешней возлюбленной футболиста Дмитрия Тарасова. Под одной из публикаций она написала «очень романтично», как бы одобряя действия возлюбленных.

Подписчики уверены, что со стороны Феофилактовой это своеобразная месть, ведь Бузова часто вспоминает Евгению под обидным прозвищем «тру-ля-ля». Феофилактова в долгу не осталась и последнее время активно лайкает посты Костенко и особенно расщедрилась на одобрение, когда в сети появились фотографии предложения, сделанного Тарасовым.

«Евгения, я конечно все понимаю, но все же у меня созрел вопрос. Как вы, зная, что такое уведенный из семьи мужчина, можете говорить о том, одобряете действия Костенко?», заявила одна из пользовательниц, возмущенная поведением Евгении.

Николай Офицеров