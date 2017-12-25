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| | Анна Хилькевич рассказала, кто для нее самый важный человек

Анна Хилькевич рассказала, кто для нее самый важный человек

Вчера, 18:46
Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, кто для нее самый важный человек в мире. Душевное признание она опубликовала в Instagram.

Анна Хилькевич рассказала, кто для нее самый важный человек

 

По словам актрисы, у каждого человека имеется тот человек, который был самым важным в уходящем году. Для Анны это родная мать, которой она и посвятила свой новый пост в Instagram. Хилькевич добавляет, что мать важна для нее не только в этом году, но и в течение всей жизни. Родная мать по признанию артистки, всегда выслушает, поддержит, поможет в любое время суток, лишь с ней Анна может ощутить себя как маленькой девочкой, так и взрослой сильной женщиной. "Люблю безумно", - пишет Хилькевич, добавляя, что всегда ставит ее в пример.

Анна благодарит маму за все, что она делает для нее, интересуясь у подписчиков, а кто для них Человек Года. Знаменитость просит пользователей написать об этом в комментариях, указав специальный хештег #МойЧеловекГода.
Никита Готский
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