Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, кто для нее самый важный человек в мире. Душевное признание она опубликовала в Instagram.

Никита Готский

По словам актрисы, у каждого человека имеется тот человек, который был самым важным в уходящем году. Для Анны это родная мать, которой она и посвятила свой новый пост в Instagram. Хилькевич добавляет, что мать важна для нее не только в этом году, но и в течение всей жизни. Родная мать по признанию артистки, всегда выслушает, поддержит, поможет в любое время суток, лишь с ней Анна может ощутить себя как маленькой девочкой, так и взрослой сильной женщиной. "Люблю безумно", - пишет Хилькевич, добавляя, что всегда ставит ее в пример.Анна благодарит маму за все, что она делает для нее, интересуясь у подписчиков, а кто для них Человек Года. Знаменитость просит пользователей написать об этом в комментариях, указав специальный хештег #МойЧеловекГода.