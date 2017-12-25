Молод и горяч: Фотографии юного Меладзе попали в сеть

Фотографии молодого Валерия Меладзе буквально взбудоражили поклонниц творчества обаятельного артиста.

Валерия Голицына

Фотографии с зари карьеры певца и продюсера Валерия Меладзе попали в сеть через аккаунт посвящённый звёздам. Поклонницы Валерия буквально сошли с ума от его «юных» фото. Мало кто помнит Валерия таким: без бороды и проседи в волосах, молодого и амбициозного мужчину, разве что почетатели его раннего творчества.У певца был нелёгкий жизненный путь. Отец, дважды муж и семьянин, он был окружён сплетнями, слухами и осуждениями из-за разрыва отношений с первой женой и свадьбой с солисткой трио «ВиаГра» - Альбиной Джанабаевой. Артиста осуждали, а Джанабаеву назвали разлучницей прекрасной семьи. В 2014 году Меладзе и Джанабаева тайно поженились и не афишировали свои отношения. Однако сейчас пара появляется на светских раутах не скрываясь.