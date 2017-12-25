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| | Бузова исполнит мечту поклонника

Бузова исполнит мечту поклонника

Вчера, 18:15
Ольга Бузова обещает подарить 100 000 рублей в качестве подарка к Новому году одному из своих подписчиков. Для этого нужно проделать ряд несложных шагов в Instagram.

Бузова исполнит мечту поклонника

 

На своей странице в соцсети ведущая обнародовала пост, в котором заявила о желании делать люде счастливыми и по этой причине она приняла решение устроить для них сюрприз, позволяющий исполнить заветную мечту любого подписчика. Для этого потенциальному владельцу 100 000 рублей необходимо подписаться на аккаунт и все его подписки, а 30 декабря Бузова выберет счастливчика в прямом эфире, который получит эту денежную сумму и сумеет выполнить собственную мечту.

Ранее супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров назвал Ольгу Бузову полуголым фриком. Побывав со спутницей жизни в одном из московских караоке-баров он написал в соцсети, что Бородина не ходит по разным ток-шоу, у нее свои жизненные ценности, Ксения счастливый человек, , добавив, что людьми будут восхищаться не за исполнение песен в полуголом виде, намекнув тем самым на Бузову, а за то, что мужчина ищут в женщинах. "Сегодня чем больше ты фрик, тем больше популярнее", - пишет он.
Никита Готский
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