Бузова исполнит мечту поклонника

На своей странице в соцсети ведущая обнародовала пост, в котором заявила о желании делать люде счастливыми и по этой причине она приняла решение устроить для них сюрприз, позволяющий исполнить заветную мечту любого подписчика. Для этого потенциальному владельцу 100 000 рублей необходимо подписаться на аккаунт и все его подписки, а 30 декабря Бузова выберет счастливчика в прямом эфире, который получит эту денежную сумму и сумеет выполнить собственную мечту.
Ранее супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров назвал Ольгу Бузову полуголым фриком. Побывав со спутницей жизни в одном из московских караоке-баров он написал в соцсети, что Бородина не ходит по разным ток-шоу, у нее свои жизненные ценности, Ксения счастливый человек, , добавив, что людьми будут восхищаться не за исполнение песен в полуголом виде, намекнув тем самым на Бузову, а за то, что мужчина ищут в женщинах. "Сегодня чем больше ты фрик, тем больше популярнее", - пишет он.