Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Мнения

Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Что ожидает человечество?

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Волочкова покорила Алибасова пышной грудью в откровенном платье

Волочкова покорила Алибасова пышной грудью в откровенном платье

Вчера, 17:49
Известная массой своих скандалов Анастасия Волочкова и не думает о том, чтобы останавливаться. Любвеобильный «пенсионер» отечественного шоу-бизнеса Бари Алибасов пал очередной жертвой ее сногсшибательных прелестей. Известная балерина появилась на одном из светских мероприятий в платье с крайне откровенным декольте, чем смогла покорить продюсера.
 

 

Алибасов позже признавался, что среди всех звезд пристально следил только за Анастасией. Он позже рассыпался в массе комплиментов в ее сторону, отмечая, что она прекрасная мать, замечательный повар, подруга, балерина и тому подобное. По его мнению, в Волочкой сосредоточены лучшие черты, которые могут быть у женщины.
 
Сама же балерина признается, что сейчас за ней настойчиво ухаживает один молодой человек. Звезда признается, что мужчина отличился, подарив ей не белые, а красные розы.
 
По словам Волочковой, они настолько сильно ей понравились, что она выставила их рядом с балконом. Девушка признается, что каждый день открывает его, чтобы в комнату пошел холод. В такой температуре розы дольше и лучше стоят.

Николай Офицеров
Новости по теме
Волочкова пришла на выборы в «голом» платье
Волочкова пришла на выборы в «голом» платье

40-летняя балерина Анастасия Волочкова пришла голосовать на выборы в Госдуму, надев «голое» платье. Фотографию с избирательного участка звезда опубликовала в

Волочкова пришла в церковь в просвещающемся платье
Волочкова пришла в церковь в просвещающемся платье

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не перестаёт удивлять общественность своими нарядами. Накануне в Instsgrame танцовщицы появился снимок, где

Дочка Волочковой спасла Бари Алибасова в Турции
Дочка Волочковой спасла Бари Алибасова в Турции

Дочка знаменитой примы российского балета Анастасии Волочковой спасла известного продюсера Бари Алибасова, когда они, по воле случая, вместе отдыхали в Турции,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости