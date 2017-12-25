Волочкова покорила Алибасова пышной грудью в откровенном платье

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Что ожидает человечество?
От Редактора
Будущий год богат на сюрпризы.
40-летняя балерина Анастасия Волочкова пришла голосовать на выборы в Госдуму, надев «голое» платье. Фотографию с избирательного участка звезда опубликовала в
Известная российская балерина Анастасия Волочкова не перестаёт удивлять общественность своими нарядами. Накануне в Instsgrame танцовщицы появился снимок, где
Дочка знаменитой примы российского балета Анастасии Волочковой спасла известного продюсера Бари Алибасова, когда они, по воле случая, вместе отдыхали в Турции,