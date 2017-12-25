Волочкова покорила Алибасова пышной грудью в откровенном платье

Известная массой своих скандалов Анастасия Волочкова и не думает о том, чтобы останавливаться. Любвеобильный «пенсионер» отечественного шоу-бизнеса Бари Алибасов пал очередной жертвой ее сногсшибательных прелестей. Известная балерина появилась на одном из светских мероприятий в платье с крайне откровенным декольте, чем смогла покорить продюсера.

Алибасов позже признавался, что среди всех звезд пристально следил только за Анастасией. Он позже рассыпался в массе комплиментов в ее сторону, отмечая, что она прекрасная мать, замечательный повар, подруга, балерина и тому подобное. По его мнению, в Волочкой сосредоточены лучшие черты, которые могут быть у женщины.

Сама же балерина признается, что сейчас за ней настойчиво ухаживает один молодой человек. Звезда признается, что мужчина отличился, подарив ей не белые, а красные розы.

По словам Волочковой, они настолько сильно ей понравились, что она выставила их рядом с балконом. Девушка признается, что каждый день открывает его, чтобы в комнату пошел холод. В такой температуре розы дольше и лучше стоят.

Николай Офицеров