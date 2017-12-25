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| | Дима Билан поделился новогодней историей

Дима Билан поделился новогодней историей

Вчера, 17:47
Певец Дима Билан опубликовал в своём Instagram фото, под которым поделился ощущением приближающегося праздника и самой тёплой новогодней историей.

Дима Билан поделился новогодней историей

 

Билан рассказал о том, что праздник уже на носу и о том, как важно успеть не только принять поздравления и подарки, а и самому поздравить своих родных и близких. Певец назвал декабрь «самым сумасшедшим и, тем не менее, самым приятным месяцем в году», особенно для него самого. После этого певец поделился историей с празднования прошлого нового года. Дима рассказал, что после проведения радиоэфира прямо в новогоднюю ночь, после последней его песни прозвучал бой курантов, и вся студия буквально взорвалась праздником и поздравлениями друг друга.

Некоторые ведущие даже умудрились подарить друг другу подарки, не выходя с рабочего места. Билан поделился тёплыми воспоминаниями и пожелал своим подписчикам и поклонникам самого лучшего наступающего Нового года.
Валерия Голицына
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