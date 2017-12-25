Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Мнения

Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Что ожидает человечество?

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Сергей Кучеров рассказал подробности ссоры с девушкой

Сергей Кучеров рассказал подробности ссоры с девушкой

Вчера, 17:42
Участник телепроекта "Дом-2" Сергей Кучеров рассказал о подробностях ссоры со своей девушкой Юлией. Излил он душу на своей странице в Instagram.

Сергей Кучеров рассказал подробности ссоры с девушкой

 

Как сообщает Кучеров, тема скандала все еще обсуждается, но решил внести ясность. В один момент он поссорился с Юлией, и та решила найти переписки возлюбленного с другими девушками, так как, по словам Кучерова, таких диалогов нет, ей никто ничего не скинул. В конечном счете они помирились, но девушка теперь боится, что переписки и впрямь кто-то пришлет. Сергей в своем обращении призвал подписчиков ценить, что имеешь, пока любимые люди рядом, и не накручивать себя.

Участника "Дом-2" поддержали пользователи соцсети. Они пожелали Кучерову и его возлюбленной счастья, быть вместе и никогда не ссориться. Один из подписчиков Сергея написал, что важно ценить мгновения, проведенные в месте, так как жизнь очень непредсказуемая, неизвестно, где ожидает удача, а где все завершится.
Никита Готский
Новости по теме
Cергей Кучеров показал эротическое фото с Ефременковой
Cергей Кучеров показал эротическое фото с Ефременковой

Сергей Кучеров разместил на просторах Instagram снимок пикантного содержания с Юлией Ефременковой. На нем обнаженная по пояс пара сидит на лестнице. Кучеров

Никиту Кучерова признали первой звездой тура в НХЛ
Никиту Кучерова признали первой звездой тура в НХЛ

Российский легионер «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первой звездой после недавнего матча с «Бостоном» в НХЛ. Такая информация появилась на официальном сайте

Уголовное прошлое звезды
Уголовное прошлое звезды "Дома-2" удивило его поклонников

В соцсетях недавно появились слухи, которые касаются уголовного прошлого скандального участника телепроекта "Дом-2" Сергея Кучерова.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости