Сергей Кучеров рассказал подробности ссоры с девушкой

Участник телепроекта "Дом-2" Сергей Кучеров рассказал о подробностях ссоры со своей девушкой Юлией. Излил он душу на своей странице в Instagram.

Никита Готский

Как сообщает Кучеров, тема скандала все еще обсуждается, но решил внести ясность. В один момент он поссорился с Юлией, и та решила найти переписки возлюбленного с другими девушками, так как, по словам Кучерова, таких диалогов нет, ей никто ничего не скинул. В конечном счете они помирились, но девушка теперь боится, что переписки и впрямь кто-то пришлет. Сергей в своем обращении призвал подписчиков ценить, что имеешь, пока любимые люди рядом, и не накручивать себя.Участника "Дом-2" поддержали пользователи соцсети. Они пожелали Кучерову и его возлюбленной счастья, быть вместе и никогда не ссориться. Один из подписчиков Сергея написал, что важно ценить мгновения, проведенные в месте, так как жизнь очень непредсказуемая, неизвестно, где ожидает удача, а где все завершится.