Армен Джигарханян воссоединился с сыном после 20 лет разлуки

Спустя 20 лет разлуки и отсутствия общения со своим приемным сыном Степаном актер Армен Джигарханян встретился. Артист встретил родственника с распростертыми объятиями. Вся трогательная встреча была детально показана в новом выпуске «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.

Как известно, Степан появился в браке со второй женой Джигарханяна Татьяной Власовой. Причиной столь крупного перерыва в общении Степана и Армена стала, как говорят, крупная личностная ссора. Сейчас, однако, все существенно поменялось. Степан прилетел из Лас-Вегаса по личной просьбе, исходившей непосредственно от актера. Тот ее передал, в свою очередь, через близких друзей.

«Похудел он, у него и речь другая сейчас. В первом эфире про Виталину очень сложно было вообще понять, о чем он говорит. Сейчас я порадовался, будто не видел его год или два. Армен Борисович, увидев меня, назвал меня сыном и был очень гостеприимным», - утверждает Степан.

Стоит напомнить, что сын Татьяны Власовой на данный момент живет в США. Когда-то он работал в театре Джигарханяна, как вспоминает сам артист «с неба он звезд не хватал», добавив, что из театра он ушел также быстро, как и пришел туда.

Николай Офицеров