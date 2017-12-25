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| | Наталия Гулькина будет задабривать Желтую Собаку запеченной бараниной

Наталия Гулькина будет задабривать Желтую Собаку запеченной бараниной

Вчера, 17:25
Певица эстрады Наталия Гулькина рассказала про свой праздничный стол. Главным блюдом она планирует сделать баранину, запеченную в рукаве, с гарниром из картофеля с чесноком и тмином.

Наталия Гулькина будет задабривать Желтую Собаку запеченной бараниной

 

Российская и советская исполнительница Наталия Гулькина призналась, что блюда на ее праздничном столе достаточно традиционны: разнообразные нарезки, закуска из сыра с чесноком и майонезом, слоенный салат мимоза и «Оливье» с говядиной вместо колбасы.

В 2018 году астрологи советуют задабривать Желтую Собаку, чей год наступает, бараниной. Гулькина решила воспользоваться это рекомендацией – главным горячим блюдом артистка хочет сделать баранину, запеченную в духовке в рукаве. В качестве гарнира на столе знаменитости будет картофель с чесноком и тмином, приготовленный на отдельном противне.

Гулькина рассказала, что Новый год для нее является в первую очередь возможностью побыть в круг семьи – с дочерью Яной, сыном Алексеем, а также мамой. В этот Новый год, по ее словам, она проведет уходящий год дома, а не как обычно на сцене.
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