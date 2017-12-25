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| | Мария Кожевникова назвала себя врагом Чебурашки и крокодила Гены

Мария Кожевникова назвала себя врагом Чебурашки и крокодила Гены

Вчера, 17:09
Актриса, известная всем по роли в сериале «Универ» - Мария Кожевникова – опубликовала праздничное фото в Instagram и назвала себя врагом Чебурашки и Гены - Шапокляк.

Мария Кожевникова назвала себя врагом Чебурашки и крокодила Гены

 

На фотографии Мария стоит возле новогодней ёлки и держит в руках любимого тойтерьера. Сама Кожевникова подписала это фото: «Я как враг Чебурашки и Гены – старуха Шапокляк». Тем не менее, актриса выглядит очень привлекательно. На ней надето красивое вечернее платье чуть ниже колена и классические аккуратные ботильоны в цвет сумочки.

Поклонники оценили юмор Марии Кожевниковой, но, тем не менее, не удержались от множества комплиментов в её сторону. Особенно лестно отзывалась женская аудитория, оценившая вечерний наряд актрисы по достоинству.
Валерия Голицына
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