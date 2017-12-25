Жасмин восхитилась Василием Лановым

Певица Жасмин опубликовала в своём блоге фото с актёром Василием Лановым. Певица не скрывала своего восхищения и поблагодарила актёра за возможность выступить вместе.

Валерия Голицына

Васили Лановой – советский актёр театра и кино, известный и любимый многими почитателями его творчества по фильмам «Господа офицеры», «Барышня-крестьянка» и другим легендарным картинам. Певица Жасмин похвасталась фотографией с актёром в своём Instagram. Вместе они открывали Бал Героев Отечества, на котором певица торжественно выступила. Жасмин поблагодарила актёра за приглашение на такой праздник и назвала Василия Ланового «всеми любимым и великим мэтром» отечественного кино.Напоминаем, что совсем недавно, певица Жасмин посетила оперу «Руслан и Людмила» со своей маленькой дочерью. Поклонники были просто в восторге от того, что артистка прививает ребёнку любовь к прекрасному с раннего возраста.