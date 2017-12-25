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| | Жасмин восхитилась Василием Лановым

Жасмин восхитилась Василием Лановым

Вчера, 17:02
Певица Жасмин опубликовала в своём блоге фото с актёром Василием Лановым. Певица не скрывала своего восхищения и поблагодарила актёра за возможность выступить вместе.

Жасмин восхитилась Василием Лановым

 

Васили Лановой – советский актёр театра и кино, известный и любимый многими почитателями его творчества по фильмам «Господа офицеры», «Барышня-крестьянка» и другим легендарным картинам. Певица Жасмин похвасталась фотографией с актёром в своём Instagram. Вместе они открывали Бал Героев Отечества, на котором певица торжественно выступила. Жасмин поблагодарила актёра за приглашение на такой праздник и назвала Василия Ланового «всеми любимым и великим мэтром» отечественного кино.

Напоминаем, что совсем недавно, певица Жасмин посетила оперу «Руслан и Людмила» со своей маленькой дочерью. Поклонники были просто в восторге от того, что артистка прививает ребёнку любовь к прекрасному с раннего возраста.
Валерия Голицына
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