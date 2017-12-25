Составлен ТОП голых знаменитостей

Каждая уважающая себя звезда шоу-бизнеса на сегодняшний день должна иметь в своем распоряжении не только блистательную карьеру и талант, но также и с десяток голых фото, которые (по возможности) еще и украли хакеры, незаконно разместив в социальной сети. По этому поводу был составлен ТОП подготовили рейтинг знаменитостей, которые чаще остальных показывали собственные прелести.

Естественно, далеко позади своих конкуренток оставляет незабвенная Ким Кардашьян, которая и карьеру свою построила благодаря утекшей в сеть домашней порнографии. Теперь же она одна из наиболее популярных медиаперсон на планете. Интерес к себе она регулярно подогревает, выставляя все новые голые фото напоказ. Буквально в затылок ей дышит еще одна знаменитость Эмбер Роуз, которая также славится своей любовью к обнаженным фото. Девушка регулярную «обнаженку» связывает едва ли не с идеологическими убеждениями, отмечая, что обожает свое тело и выставляет его на показ общественности каждый раз, когда выпадает такая возможность.

Своей любовью к демонстрации своих прелестей отличаются также модели, кто как не они. В особенности в этом отличилась манекенщица Эмили Ратаковски, количество обнаженных снимков которых также довольно высоко. Среди них, между прочим, есть даже «голые» коллаборации с Кардашьян.

Супермодель Наоми Кэмпбелл и актриса Моника Беллуччи, хоть и относятся современниками к «старой школе», но от этого они не становятся менее горячими. В свои более молодые годы они постоянно демонстрировали, за что получают миллионные гонорары.

Николай Офицеров