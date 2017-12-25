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| | Составлен ТОП голых знаменитостей

Составлен ТОП голых знаменитостей

Вчера, 16:54
Каждая уважающая себя звезда шоу-бизнеса на сегодняшний день должна иметь в своем распоряжении не только блистательную карьеру и талант, но также и с десяток голых фото, которые (по возможности) еще и украли хакеры, незаконно разместив в социальной сети. По этому поводу был составлен ТОП подготовили рейтинг знаменитостей, которые чаще остальных показывали собственные прелести.
 

Составлен ТОП голых знаменитостей

 

Естественно, далеко позади своих конкуренток оставляет незабвенная Ким Кардашьян, которая и карьеру свою построила благодаря утекшей в сеть домашней порнографии. Теперь же она одна из наиболее популярных медиаперсон на планете. Интерес к себе она регулярно подогревает, выставляя все новые голые фото напоказ. Буквально в затылок ей дышит еще одна знаменитость Эмбер Роуз, которая также славится своей любовью к обнаженным фото. Девушка регулярную «обнаженку» связывает едва ли не с идеологическими убеждениями, отмечая, что обожает свое тело и выставляет его на показ общественности каждый раз, когда выпадает такая возможность.
 

Составлен ТОП голых знаменитостей

 

Своей любовью к демонстрации своих прелестей отличаются также модели, кто как не они. В особенности в этом отличилась манекенщица Эмили Ратаковски, количество обнаженных снимков которых также довольно высоко. Среди них, между прочим, есть даже «голые» коллаборации с Кардашьян.
 

Составлен ТОП голых знаменитостей

 

Супермодель Наоми Кэмпбелл и актриса Моника Беллуччи, хоть и относятся современниками к «старой школе», но от этого они не становятся менее горячими. В свои более молодые годы они постоянно демонстрировали, за что получают миллионные гонорары.

Николай Офицеров
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