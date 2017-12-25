Кэти Перри получит камео в новом клипе Тейлор Свифт

В течении нескольких месяцев певица Тейлор Свифт никак не высказывалась по поводу публичного заявления Кэти Перри про желание прекратить их конфликт. Однако, не так давно появились слухи о том, что Свифт готова пойти на встречу Перри, а именно – устроить из примирения зрелищное шоу в собственном клипе. Для эпизодической роли Свифт и хочет пригласить Перри. Приглашение поучаствовать в видеоклипе получила и сама Свифт от Перри, сообщают зарубежные СМИ.
Не так давно, во время съемок клипа End Game Кэти Перри присутствовала на съемочной площадке своей коллеги.
Конфликт двух популярных исполнительниц берет свое начало в 2013 году, а причиной его стало обвинение со стороны Свифт по отношению к подруге в том, что та «увела» танцоров из ее танцевального коллектива. С момента происшествия, певицы нелестно отзывались друг о друге в прессе, а также давали косвенные намеки друг на друга в своих клипах.