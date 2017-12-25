Кэти Перри получит камео в новом клипе Тейлор Свифт

Кэти Перри выступила с публичным заявлением, что хочет положить конец многолетнему конфликту с Тейлор Свифт. Сама Свифт долгое время не комментировала это заявление, но недавно появились слухи, что певица хочет предложить Перри роль в своем новом клипе.

В течении нескольких месяцев певица Тейлор Свифт никак не высказывалась по поводу публичного заявления Кэти Перри про желание прекратить их конфликт. Однако, не так давно появились слухи о том, что Свифт готова пойти на встречу Перри, а именно – устроить из примирения зрелищное шоу в собственном клипе. Для эпизодической роли Свифт и хочет пригласить Перри. Приглашение поучаствовать в видеоклипе получила и сама Свифт от Перри, сообщают зарубежные СМИ.Не так давно, во время съемок клипа End Game Кэти Перри присутствовала на съемочной площадке своей коллеги.Конфликт двух популярных исполнительниц берет свое начало в 2013 году, а причиной его стало обвинение со стороны Свифт по отношению к подруге в том, что та «увела» танцоров из ее танцевального коллектива. С момента происшествия, певицы нелестно отзывались друг о друге в прессе, а также давали косвенные намеки друг на друга в своих клипах.