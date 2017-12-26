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| | Экс-супруга Джигарханяна занялась благотворительностью

Экс-супруга Джигарханяна занялась благотворительностью

Сегодня, 03:30
Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своей инициативой с подписчиками в Instagram. Экс-супруга Армена Джигарханяна отвезла подарки детям из м клиникиосковской челюстно-лицевой хирургии.

Экс-супруга Джигарханяна занялась благотворительностью

 

Скандально известная Виталина Цымбалюк-Романовская вместе со своей подругой Еленой Фурман поделилась новостью о том, что она занялась благотворительностью и подарила новогодние подарки детям из отделения челюстно-лицевой хирургии одной из столичных клиник. Однако Виталина получила не то, на что рассчитывала: вся аудитория её подписчиков буквально взбесились на женщину и упрекнули её в излишней «показушности». Подписчики отметили, что добрые дела не обязательно выставлять на показ.

Некоторые поклонники Виталины отметили, что у неё не получится отмыть своё запятнанное имя одним добрым делом. Напоминаем, что в конце ноября Романовская и Джигарханян были официально признаны гражданским судом разведёнными. Сама Виталина не понимает, за что на неё ополчился экс-супруг, а также обвиняет суд в том, что они даже не попытались примирить супругов. Сам Джигарханян отмечает, что очень рад жизни без Виталины и чувствует себя гораздо лучше, чем в браке с ней.
Валерия Голицына
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Комментарии (1):

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Смотреть на неё не возможно исчадье ада эта гуталина она уже не знает что ей сделать так обосралась .отдать надо что на воровала и тюрьму идти а нe в 40 лет для показухи в церьковь бежать веру менять раз сама нехристь игиловская
Сегодня, 06:21
написал: Лора
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