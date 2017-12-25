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| | Ольга Серябкина поблагодарила своих поклонников за поддержку на концерте

Ольга Серябкина поблагодарила своих поклонников за поддержку на концерте

Вчера, 16:35
Певица, выступающая под псевдонимом MOLLY – Ольга Серябкина – поблагодарила своих фанатов после концерта за поддержку.

Ольга Серябкина поблагодарила своих поклонников за поддержку на концерте

 

Певица впервые выступала на сцене одна, без состава группы SEREBRO, в своём амплуа певицы MOLLY. Девушка поделилась своим волнением во время концерта, а также искренне поблагодарила всех своих поклонников за поддержку из зала. Ольга отметила, что она не знала бы что делать, если бы не чувствовала энергетики зала. Также она сказала, что не чувствовала бы себя уверенной без поддержки преданных фанатов.

Напомним, что Ольга Серябкина начала сольную карьеру под псевдонимом MOLLY с 2015 года, но раньше девушка только писала синглы и выпускала клипы. Вчера вечером состоялся её первый сольный концерт на большой сцене.
Валерия Голицына
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