Ольга Серябкина поблагодарила своих поклонников за поддержку на концерте

Певица, выступающая под псевдонимом MOLLY – Ольга Серябкина – поблагодарила своих фанатов после концерта за поддержку.

Валерия Голицына

Певица впервые выступала на сцене одна, без состава группы SEREBRO, в своём амплуа певицы MOLLY. Девушка поделилась своим волнением во время концерта, а также искренне поблагодарила всех своих поклонников за поддержку из зала. Ольга отметила, что она не знала бы что делать, если бы не чувствовала энергетики зала. Также она сказала, что не чувствовала бы себя уверенной без поддержки преданных фанатов.Напомним, что Ольга Серябкина начала сольную карьеру под псевдонимом MOLLY с 2015 года, но раньше девушка только писала синглы и выпускала клипы. Вчера вечером состоялся её первый сольный концерт на большой сцене.