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| | Ольга Бузова рассказала всю правду об уходе генерального продюсера "Дома-2"

Ольга Бузова рассказала всю правду об уходе генерального продюсера "Дома-2"

Вчера, 16:29
Ольга Бузова на просторах своего Instagram-аккаунта рассказала о том, какая же судьба постигла генерального продюсера проекта Алексея Михайловского. Также ведущая отметила, что развеет все домысли по поводу его ухода с телевизионного реалити.
 

Ольга Бузова рассказала всю правду об уходе генерального продюсера "Дома-2"

 

«Мои дорогие уже очень долго ходили различного рода слухи о том, что с проекта уйдет наш генеральный продюсер Алексей Михайловский. Хотелось бы развеять все домыслы по этому поводу. Для нас всех Леша был и будет главным наставником, и другом. Уже 13 лет для меня он, как второй папа. Он решил идти дальше и сделать абсолютно все для того, чтобы обустроить собственное счастье», -  утверждает Бузова, тем самым подтверждая уход Михайловского с проекта.
 
Также Бузова рассказала о том, что у экс-генпродюсера имеются большие личные планы с его возлюбленной Натальей Варвиной. О них можно прочитать в свежем выпуске нового номера специального журнала, посвященного «Дому-2».
 
«Я искренне рада за вас! Берегите свою любовь и свои чувства. Знайте, что бы не случилось, я всегда будут рядом. Копию интервью уже можно найти на нашем сайте Dom2Life.ru. Доверяйте только проверенным источникам. Ни в коем случае не доверяйте сплетням», - заявила Бузова.

Николай Офицеров
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