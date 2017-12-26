Певица Зара готова принять в семью невестку-иностранку

Певица Зара, мать двоих сыновей, сообщила, что не исключает вероятности того, что один из них выберет себе в будущем в качестве невесты уроженку из другой страны. Звезда готовиться к знакомству с девушками сыновей.

Певица Зара дала интервью, в котором рассказала про свою семью. В частности, она рассказала про двоих своих сыновей – 7-летнего Данила и 5-летнего Максима. По словам звезды, мальчики уже сегодня проявляют незаурядные таланты.У сына Зары Максима имеется склонность к изучению иностранных языков – в своем возрасте он без проблем говорит на французском и английском, а недавно увлекся китайским языком. Артистка пошутила, что из-за того, что Максим полюбил свою учительницу из Китая, ее будущая невестка также может быть из какой-либо другой страны.Однако, Зара заметила, что сыновья, в отличие от нее в их возрасте, совершенно не имеют тяги к музыке. Зато старший сын давно начал удивлять ее вкусным блюдами, рецепты которых он сам находит в Интернете.