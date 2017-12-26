NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Певица Зара готова принять в семью невестку-иностранку

Певица Зара готова принять в семью невестку-иностранку

Сегодня, 01:30
Певица Зара, мать двоих сыновей, сообщила, что не исключает вероятности того, что один из них выберет себе в будущем в качестве невесты уроженку из другой страны. Звезда готовиться к знакомству с девушками сыновей.

Певица Зара готова принять в семью невестку-иностранку

 

Певица Зара дала интервью, в котором рассказала про свою семью. В частности, она рассказала про двоих своих сыновей – 7-летнего Данила и 5-летнего Максима. По словам звезды, мальчики уже сегодня проявляют незаурядные таланты.

У сына Зары Максима имеется склонность к изучению иностранных языков – в своем возрасте он без проблем говорит на французском и английском, а недавно увлекся китайским языком. Артистка пошутила, что из-за того, что Максим полюбил свою учительницу из Китая, ее будущая невестка также может быть из какой-либо другой страны.

Однако, Зара заметила, что сыновья, в отличие от нее в их возрасте, совершенно не имеют тяги к музыке. Зато старший сын давно начал удивлять ее вкусным блюдами, рецепты которых он сам находит в Интернете.
Новости по теме
Певица Зара пригласила на свой концерт князя Монако
Певица Зара пригласила на свой концерт князя Монако

Недавно пережившая развод певица Зара не теряет времени и уже подыскивает себе нового мужчину. На свой концерт в Кремле исполнительница пригласила князя Монако

Певица Зара ушла от мужа ради детей
Певица Зара ушла от мужа ради детей

Известная певица Зара рассталась со своим супругом Сергеем Ивановым ради детей. О подробностях разрыва исполнительница рассказала в интервью.

Певица Зара спела для российских военных в Сирии
Певица Зара спела для российских военных в Сирии

Исполнительница Зара дала небольшой концерт для российских военнослужащих в Сирии. Этим выступлением певица надеялась поднять настроение военным и придать им

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости